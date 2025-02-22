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Турист устроил переполох в аэропорту и был арестован, когда из его кармана выпал кокаин

На Пхукете туриста арестовали за хранение кокаина после припадка в аэропорту

Британский турист угодил под стражу за хранение наркотика после выходки в тайском аэропорту, сообщает Metro.

Предположительно, мужчина прилетел на Пхукет рейсом из Шанхая. Оказавшись в здании аэропорта, он потерял над собой контроль, упал и стал кататься по полу. Тогда очевидцы заметили, что он рассыпал подозрительный порошок.

Полицейские сначала оцепили территорию, наблюдая за тем, как путешественник просит помочь ему, бьет себя руками по туловищу и дергает ногами, а затем задержали мужчину и взяли его под стражу.

Сотрудники международного аэропорта Пхукета заявили, что белым порошком, который рассыпал задержанный, оказался кокаин весом 4,11 грамма.

Британцу уже предъявили обвинение во ввозе в страну наркотика и его незаконном хранении. За это туристу может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Таиланде туриста арестовали на 15 суток за то, что он бросал собаку в море.

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