Проект «Роснефти» о морских птицах Арктики стал лауреатом международного конкурса

Образовательный онлайн-курс научно-популярных лекций «Полет над льдами. Морские птицы Российской Арктики», созданный «Роснефтью» в партнерстве с институтом развития «Иннопрактика», получил призовое место на международном конкурсе Edtek Award, сообщается на сайте компании.

К разработке курса были привлечены специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Также проект получил поддержку Арктического научного центра «Роснефти». Доступ к лекциям открыт для всех желающих на образовательной платформе «Лекториум».

Основой курса послужили материалы экологического атласа «Морские птицы Российской Арктики», подготовленного компанией. Отмечается, что лекции ведет кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ААНИИ Мария Гаврило. В процессе обучения участники познакомятся с основными видами арктических птиц, их повадками, особенностями размножения, средой обитания и современными угрозами для данных видов.

Помимо этого, курс дополнен уникальными художественными иллюстрациями, картографическими материалами и научными данными о состоянии белой чайки, полученными в результате многолетних исследований, проводимых специалистами «Роснефти».

Как уточнили в «Роснефти», компания реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований. Так, с 2012 года было проведено более 50 экспедиций в пяти морях Арктики, а также собран уникальный пласт информации о регионе.

«Такие масштабные научные работы не проводились со времен СССР. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся совместно с ведущими научными институтами страны», — говорится в сообщении.

В этом году «Роснефть» запустила новую программу по сохранению биоразнообразия «Тамура», направленную на актуализацию информации о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе его биоиндикаторов. При этом до 2027 года на полуострове Таймыр пройдут исследования северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за 4 года планируется провести 10 экспедиций.