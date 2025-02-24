ВОЗ сообщила о проблемах с психическим здоровьем из-за конфликта у половины украинцев

На проблемы с психическим здоровьем после трех лет боевых действий пожаловались 46% населения Украины. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опросу ВОЗ, который был проведен в октябре прошлого года, 68% украинцев рассказали об ухудшении своего здоровья по сравнению с периодом до 2022 года.

«Наиболее распространенными проблемами со здоровьем являются проблемы с психическим здоровьем, от которых страдают 46% людей, за которыми следуют расстройства психического здоровья (41%) и неврологические расстройства (39%)», — говорится в докладе организации.

Кроме того, население Украины испытывает проблемы с доступом к медицинской помощи. Каждый четвертый человек (25%) сообщает об уменьшении доступа к медицинским услугам с февраля 2022 года, еще 35% украинцев заявили, что отложили получение медицинской помощи из-за финансовых трудностей.

Ранее США приостановили прием заявлений от украинцев на въезд в страну.