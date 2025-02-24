Врач из Петербурга отдала мошенникам 1,7 млн рублей после звонка «из ФСБ»

78-летняя жительница Петергофа за три дня общения с мошенниками отдала им все свои накопления в сумме 1,7 млн рублей. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Неизвестные в течение четырех дней звонили пенсионерке под видом сотрудников Следственного комитета и ФСБ. Аферисты убедили заслуженного врача «задекларировать» имеющиеся у нее сбережения.

Поверив злоумышленникам, пожилая петербурженка четыре раза встречалась с курьерами в разных районах города и передала им накопления в рублях и валюте. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионерка лишилась более 5 млн рублей и квартиры из-за мошенников. Аферистам удалось заставить пенсионерку поверить в то, что ее накопления и недвижимость находятся в опасности. Они убедили потерпевшую продать недвижимость, вырученные от сделки 5,2 млн рублей она передала в парке Малиновка молодому мужчине в черном. Когда пенсионерка вернулась домой, около квартиры ее ждал еще один курьер, ему одна отдала еще 292 тысячи рублей и почти две тысячи долларов.

Ранее на Камчатке пенсионерка перевела аферистам более 20 млн рублей.