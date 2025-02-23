В Петербурге пенсионерка лишилась более 5 млн рублей и квартиры из-за мошенников

Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга отдала мошенникам все сбережения и передала незнакомцу в парке деньги, вырученные от продажи квартиры. Об этом сообщает «78.ru».

Пожилая женщина длительное время общалась по телефону с неизвестными, мошенники представлялись сотрудниками ФСБ и юристами. Аферистам удалось заставить пенсионерку поверить в то, что ее накопления и недвижимость находятся в опасности.

Они убедили потерпевшую продать недвижимость, вырученные от сделки 5,2 млн рублей она передала в парке Малиновка молодому мужчине в черном. Когда пенсионерка вернулась домой, около квартиры ее ждал еще один курьер, ему одна отдала еще 292 тысячи рублей и почти две тысячи долларов.

Лишь спустя несколько дней петербурженка поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Красноярске мошенники обманули школьного психолога, женщина отдала им более 4 млн рублей.

Ранее в Челябинской области мошенники трижды обманули пенсионерку.