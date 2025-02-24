Возлюбленный шантажировал девушку, чтобы отремонтировать свою машину

В Бурятии будут судить мужчину, который шантажировал свою девушку пикантными фото и вымогал у нее деньги. Об этом сообщает УМВД республики.

По данным следствия, 20-летняя девушка познакомилась в сети с молодым человеком. Между ними завязались романтические отношения, она выслала возлюбленному свои пикантные фото.

Спустя некоторое время с ней связался неизвестный и потребовал у нее 15 тысяч рублей, пригрозив, что в случае отказа он распространит ее снимки. Потерпевшая перевела незнакомцу семь тысяч рублей, после чего он удалил аккаунт, а горожанка обратилась в правоохранительные органы.

Выяснилось, что к шантажу причастен ее интернет-возлюбленный. 19-летний юноша создал на сайте знакомств фейковый аккаунт и стал требовать у девушки деньги. 15 тысяч рублей он планировал потратить на ремонт своего автомобиля. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее возлюбленный с сайта знакомств заставил женщину продать машину и отдать ему деньги.