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В интернет-энциклопедии «Рувики» появился раздел о детской безопасности

В «Рувики» собрали материалы об угрозах и осознанном поведении в сети
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Freepik.com

Российская интернет-энциклопедия «Рувики» в партнерстве с экспертами Альянса по защите детей в цифровой среде создали раздел о детской безопасности, где собраны материалы об угрозах и осознанном поведении в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко отметил, что проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности.

Он также выразил благодарность Альянсу по защите детей в цифровой среде за возможность делиться экспертными знаниями о принципах безопасного поведения детей и подростков в сети.

Эксперты альянса будут верифицировать материалы о правилах поведения в цифровом пространстве РФ.

Авторы проекта уверены, что это повысит доступность такой информации для широкой аудитории.

Первые верифицированные статьи об интернет-угрозах и кибергигиене уже опубликованы на страницах «Рувики».

Материалы затрагивают такие темы, как интернет-мошенничество, даркнет, кибергруминг, интернет-травля, зависимость от сети и другие.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что современные дети и подростки проводят в интернете значительную часть своей жизни.

Она назвала задачей альянса сделать это пространство максимально безопасным.

По ее словам, сотрудничество с «Рувики» позволит не только распространять проверенные знания о цифровых угрозах, но и формировать культуру осознанного и ответственного поведения в сети.

Чем больше родителей и детей будут понимать, как защищать себя в цифровой среде, тем меньше рисков останется для мошенников, кибербуллеров и других угроз, считает Белякова.

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