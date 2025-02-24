SCMP: в Японии полицейская академия ввела курс макияжа для всех курсантов

Полицейская академия в Японии учит своих курсантов искусству макияжа, пишет South China Morning Post.

Полицейская академия в Фукусиме решила обновить свою учебную программу, добавив необычный элемент – курсы макияжа для курсантов, включая мужчин. Эта инициатива направлена на улучшение профессионального имиджа полицейских. Цель программы – научить будущих полицейских поддерживать опрятный и профессиональный внешний вид, что особенно важно для их работы с общественностью.

«Мы хотим напомнить студентам, что как членам общества, так и будущим полицейским, поддержание надлежащего внешнего вида имеет решающее значение», – заявил Такеши Сугиура, заместитель директора академии.

Для обеспечения высокого качества обучения академия сотрудничала с консультантами известного японского косметического бренда Shiseido. Эксперты не только провели мастер-классы по базовым техникам макияжа, таким как увлажнение кожи, нанесение праймеров и использование карандашей для бровей, но и дали индивидуальные рекомендации каждому курсанту.

«Я никогда раньше не пользовался макияжем. Но я понимаю, что как полицейский я всегда на виду у общественности, поэтому хочу выглядеть презентабельно», — рассказал Юсей Кувабара, один из курсантов.

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