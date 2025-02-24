Компания «Афиша» предложила участникам масленичных гуляний загадать желание новым способом

Компания «Афиша», которая участвует в фестивале «Зима в Москве» с собственной праздничной локацией у карусели на Площади Революции в столице, предложила гостям площадки переосмыслить ритуал загадывания желания и совершить его новым способом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Афише» напомнили, что на проводах зимы в России существует традиция повязывать разноцветные ленточки на деревья, чучела или специальные сооружения и загадывать вместе с этим желание на ближайший год.

Компания переосмыслила этот ритуал, установила инсталляцию в виде большой буквы «А» из логотипа компании и предложила москвичам и гостям столицы загадывать желания возле этого арт-объекта, предварительно украсив его ленточкой — их будут раздавать на месте.

В «Афише» добавили, что, украсив арт-объект, гости площадки могут тут же скрасить свои вечера и выходные — пройти по QR-коду и увидеть подборку лучших событий на Afisha.ru. По подписке СберПрайм предусмотрена скидка на покупку билетов на мероприятия.

Принять участие в проекте можно до 2 марта.

Напомним, с 21 февраля по 2 марта в знаковых локациях Москвы работают ярмарки с блинами, фотозоны, организованы народные забавы и мастер-классы.