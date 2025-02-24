Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компания «Афиша» предложила участникам масленичных гуляний загадать желание новым способом

«Афиша» предложила украсить арт-объект и загадать желание возле карусели
close
Пресс-служба компании «Афиша»

Компания «Афиша», которая участвует в фестивале «Зима в Москве» с собственной праздничной локацией у карусели на Площади Революции в столице, предложила гостям площадки переосмыслить ритуал загадывания желания и совершить его новым способом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Афише» напомнили, что на проводах зимы в России существует традиция повязывать разноцветные ленточки на деревья, чучела или специальные сооружения и загадывать вместе с этим желание на ближайший год.

Компания переосмыслила этот ритуал, установила инсталляцию в виде большой буквы «А» из логотипа компании и предложила москвичам и гостям столицы загадывать желания возле этого арт-объекта, предварительно украсив его ленточкой — их будут раздавать на месте.

В «Афише» добавили, что, украсив арт-объект, гости площадки могут тут же скрасить свои вечера и выходные — пройти по QR-коду и увидеть подборку лучших событий на Afisha.ru. По подписке СберПрайм предусмотрена скидка на покупку билетов на мероприятия.

Принять участие в проекте можно до 2 марта.

Напомним, с 21 февраля по 2 марта в знаковых локациях Москвы работают ярмарки с блинами, фотозоны, организованы народные забавы и мастер-классы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами