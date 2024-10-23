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Мальчик из Петербурга отравился наркотиком и потерял сознание на уроке

В Петербурге 12-летний мальчик потерял сознание на уроке из-за наркотика

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Depositphotos

Школьник из Петербурга попал в больницу после того, как ему стало плохо прямо на уроке. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, 12-летний мальчик потерял сознание во время занятия. На это обратил внимание учитель и вызвал медиков, которые направили пятиклассника в реанимацию.

Врачам удалось выяснить, что мальчик отравился наркотиками. На данный момент специалисты выясняют, какое вещество стало причиной тяжелого состояния школьника.

До этого в Ивановской области суд вынес приговор мужчине, сын которого отравился наркотиками. По версии следствия, ребенок нашел запрещенные вещества, которые отец не спрятал. После употребления младший член семьи потерял сознание.

Отец вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшего в состоянии комы. Суд ограничил родителю свободу на срок один год и шесть месяцев. Помимо этого, россиянина обязали пройти лечение от зависимости.

Ранее четырехлетний мальчик впал в кому, съев булку с наркотиком, которую принес домой отец.

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