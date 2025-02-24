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Глава ВЦИОМ возглавил направление социальных наук в Финансовом университете

Глава ВЦИОМ Федоров назначен деканом факультета социальных наук Финуниверситета
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назначен деканом факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. Об этом сообщается на сайте вуза.

Приказ о назначении подписан ректором Финуниверситета Станиславом Прокофьевым.

Валерий Федоров — кандидат политических наук, автор нескольких книг и десятков статей в области политологии, социологии и общественного мнения.

Является членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ, членом Экспертного совета при правительстве РФ, советником первого заместителя руководителя администрации президента РФ, профессором Высшей школы экономики.

В вузе отметили, что ранее Федоров был научным руководителем факультета социологии и политологии, а затем научным руководителем Департамента политологии.

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