Помощница по хозяйству несколько месяцев обворовывала 86-летнего москвича

В Москве женщина, устроившаяся помощницей по хозяйству к 86-летнему местному жителю, несколько месяцев обворовывала мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Воровство раскрыл сам потерпевший. По его словам, помощница начала приходить к нему с августа 2024 года. За несколько месяцев работы женщина вошла к пенсионеру в доверие. Мужчина стал давать ей свою личную банковскую карту для покупок — чем работница спустя время воспользовалась в корыстных целях.

Женщина девять раз снимала с карты деньги без ведома пенсионера. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.

«Кражу вскрыл сам пенсионер, когда ему стали слишком часто приходить уведомления о снятии с его карт крупных сумм, чего он делать не разрешал», — рассказали в ведомстве.

Фигурантке уголовного дела о краже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Краснодарском каре сиделка украла у пенсионерки 2 млн рублей, чтобы рассчитаться по кредитам.