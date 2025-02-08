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Сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности, чтобы рассчитаться по кредитам

В Краснодарском крае сиделка украла у пенсионерки 2 млн рублей
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Depositphotos

В Армавире по подозрению в краже крупной суммы денег у пожилой женщины задержана сиделка, злоумышленница похитила у своей подопечной 2 млн рублей и ювелирные изделия. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

По данным следствия, 82-летняя жительница Армавира наняла помощницу по хозяйству. 29-летняя женщина убедила пенсионерку обналичить все накопления. Полученные наличные потерпевшая прятала в пуфике.

Злоумышленница частями выносила денежные средства из квартиры своей подопечной, деньги она потратила на то, чтобы закрыть кредиты и долги за коммунальные услуги. Обнаружив пропажу двух миллионов рублей, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемую в краже задержали, выяснилось, что помимо денег она также оставила потерпевшую без драгоценностей, ювелирные украшения сиделка сдала в ломбард, вырученные средств потратила на личные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее рабочий украл у пенсионерки ювелирные украшения на полмиллиона рублей.

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