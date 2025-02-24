Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье пятилетний мальчик потерялся во время прогулки и едва не утонул в болоте

В Подмосковье потерявшегося ребенка спасли из болота
close
МВД России

В Сергиевом Посаде полицейские нашли пятилетнего мальчика, который пропал во время прогулки с матерью. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась жительница поселка Афанасово. Женщина сообщила, что ее пятилетний сын пропал во время прогулки. Полицейские с фонариками и громкоговорителями искали мальчика и спустя три часа услышали крики о помощи.

«Ориентируясь по звуку, они обнаружили мальчика, который стоял по пояс в воде и держался за ветку дерева. Патрульные вытащили ребенка, сняли с него мокрую одежду, после чего один из полицейских закутал его в свою куртку», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские отнесли ребенка в служебный автомобиль и передали медикам. Жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице и получила травмы. Ребенок гулял вместе со своей матерью и собакой возле дома. Женщина услышала крик дочери и повернулась, заметив, что она провалилась в открытый люк с водой. Женщине удалось вытащить ребенка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ушиб левого бедра и ушиб левого локтевого сустава.

Ранее во Владивостоке мальчик провалился в открытый люк и спасся благодаря куртке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами