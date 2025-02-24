В Подмосковье пятилетний мальчик потерялся во время прогулки и едва не утонул в болоте

В Сергиевом Посаде полицейские нашли пятилетнего мальчика, который пропал во время прогулки с матерью. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась жительница поселка Афанасово. Женщина сообщила, что ее пятилетний сын пропал во время прогулки. Полицейские с фонариками и громкоговорителями искали мальчика и спустя три часа услышали крики о помощи.

«Ориентируясь по звуку, они обнаружили мальчика, который стоял по пояс в воде и держался за ветку дерева. Патрульные вытащили ребенка, сняли с него мокрую одежду, после чего один из полицейских закутал его в свою куртку», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские отнесли ребенка в служебный автомобиль и передали медикам. Жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице и получила травмы. Ребенок гулял вместе со своей матерью и собакой возле дома. Женщина услышала крик дочери и повернулась, заметив, что она провалилась в открытый люк с водой. Женщине удалось вытащить ребенка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ушиб левого бедра и ушиб левого локтевого сустава.

Ранее во Владивостоке мальчик провалился в открытый люк и спасся благодаря куртке.