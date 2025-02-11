В Екатеринбурге школьник попал под влияние террористов

В Екатеринбурге ученик седьмого класса одной из школ попал под влияние движения «Колумбайн» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По его данным, это следует из Telegram-канала, на который подписался 14-летний подросток.

«Телефон парня был осмотрен сотрудниками центра по противодействию экстремизму», — рассказал он.

По его словам, школьник подписан на Telegram-канал, публикации которого говорят о повышенном интересе к деятельности террористической организации «Колумбайн».

В прошлом году в Башкирии суд вынес приговор 17-летней школьнице из Башкирии за пропаганду терроризма. По версии правоохранителей, в 2023 году девушка поддерживала и одобряла деятельность «Колумбайна» . У девушки изъяли дневники и технику, в записях эксперты выявили признаки поддержки движения. В результате в отношении подростка возбудили уголовное дело по статье об организации и участии в террористической деятельности. В последствии на нее завели еще одно дело – за пропаганду терроризма. Суд признал девушку виновной и приговорил ее к пяти годам и шести месяцам заключения.

Ранее школьник из Магнитогорска несколько дней «минировал» один и тот же банк.