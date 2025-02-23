«Единая Россия» поддержала отлив народного памятника в честь Героев ВОВ в Москве

В Москве появится памятник в честь Героев Великой Отечественной войны

«Единая Россия» поддержала отлив народного памятника в честь Героев Великой Отечественной войны, который войдет в экспозицию Музея Победы в Москве. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что торжественный отлив более тонны монет для памятника в честь Героев Великой Отечественной войны состоялся на Поклонной Горе в День защитника Отечества. Мероприятие проходило в рамках благотворительного проекта «Живая память благодарных поколений».

«Проект начался в Беларуси по инициативе благотворительного фонда Алексея Талая. Народные памятные знаки уже установлены в Минске и Бресте», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, проект по-настоящему показывает уникальную связь между народами России и Беларуси.

«Наша общая история, коллективная память и благодарность предкам за освобождение мира от фашизма предопределяют характер наших братских отношений сегодня», — сказал он.

По его словам, крайне важно, что президент России Владимир Путин также поддержал проведение этого проекта в России.

«Задача нашей партии, как движущей политической силы президента, — содействовать успешному тиражированию таких проектов на территории страны во благо сохранения связи поколений и братских отношений народов России и Беларуси», — заявил Грызлов.