Ассоциация ветеранов СВО провела мероприятия ко Дню защитника Отечества

В День защитника Отечества Ассоциация ветеранов специальной военной операции провела масштабные праздничные мероприятия по всей стране, сообщили в организации.

Отмечается, что в российских регионах прошли торжественные церемонии принятия новых членов в ряды ассоциации, посещения раненых бойцов в военных госпиталях, пополнение школьных музеев, участие в спортивных турнирах и открытие памятников героям СВО.

Так, в рамках официальных мероприятий по вступлению ветеранов СВО в ассоциацию участникам вручили удостоверения. Отмечается, что в торжественных церемониях приняли участие руководители регионов, представители общественных организаций и военные.

«Расширение рядов ассоциации – это не только признание заслуг наших бойцов, но и важный шаг к их социальной адаптации, взаимопомощи и патриотическому воспитанию молодежи», — отметил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Также в рамках праздничных мероприятий члены ассоциации посетили раненых бойцов, находящихся на лечении в военных госпиталях, передали им подарки и оказали поддержку. Подобные визиты прошли в Ростовской области, Крыму и ряде других регионов. Кроме того, в поселке Иванищи Владимирской области при поддержке организации открыли музей, посвященный участникам СВО.

Помимо этого, ветераны СВО приняли участие в спортивных мероприятий. Так, в Тамбовской области прошел муниципальный фестиваль «Ворошиловский стрелок» памяти героя СВО Алексея Смурыгина, а во Владимирской области состоялся международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Кутузова. Подобные мероприятия прошли и в других регионах.

Как подчеркнули в ассоциации, мероприятия ко Дню защитника Отечества стали важным шагом в укреплении ветеранского сообщества, сохранении памяти о подвигах бойцов и патриотическом воспитании молодежи.