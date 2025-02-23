ПФКИ анонсировал проект «Культурный фронт. Приближая Победу»

Президентский фонд культурных инициатив запускает проект «Культурный фронт. Приближая Победу», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества, сообщает в пресс-служба организации.

Проект будет посвящен роли деятелей культуры и искусства в достижении Победы, сохранению культурного наследия во время войны, развитию фронтового творчества и деятельности агитбригад, поддерживавших боевой дух военнослужащих. Кроме того, проект он деятельность современных представителей культуры, чьи работы вдохновляют тех, кто противостоит нацизму в наши дни.

«В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились 45 тыс. представителей культуры. В составе 4 тыс. фронтовых бригад выступали певцы, музыканты, актеры, чтецы и даже артисты цирка. В тылу и на передовой было проведено более 1,35 млн спектаклей и концертов. Артисты, рискуя жизнью, поднимали боевой дух солдат в лесах, на полях сражений, кораблях, аэродромах, в госпиталях и эвакуационных пунктах. Их выступления вдохновляли бойцов на подвиги», — говорится в сообщении.

Так, один из видеорассказов цикла будет посвящен истории песни «Священная война», написанной сразу после начала войны поэтом Василием Лебедевым-Кумачом.

«Слова в виде стихов продекламировали по радио 24 июня 1941 года. В тот же день стихи со знаменитой строчкой «Вставай, страна огромная!» были опубликованы в газетах «Известия» и «Красная звезда». После публикации композитор Александр Александров написал к ней музыку. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших еще на фронт групп Краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР впервые исполнила эту песню», — уточнили в ПФКИ.

Как рассказали авторы проекта, цикл не только станет данью памяти героическому прошлому страны, но и культурным мостом, соединяющим поколения. Предполагается, что с помощью небольших по хронометражу видеороликов будет раскрыта сложная тема – как в самые тяжелые годы войны культура стала оружием, вдохновляющим на подвиги, вселяющим надежду и веру в победу.

Отмечается, что проект будет регулярно выходить в социальных сетях Президентского фонда культурных инициатив.