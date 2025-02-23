На юге Таиланда прозвучали взрывы перед приездом бывшего премьера

Два взрыва прозвучали в южных провинциях Таиланда ночью и утром 23 февраля. Об этом сообщила газета Nation.

Первый инцидент случился в районе Баннанг Сатха в провинции Ялла у ночного магазина. По данным журналистов, в инциденте пострадали 11 человек, в том числе семь полицейских.

Корреспонденты отметили, что взрывы произошли непосредственно перед приездом в регион бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, которого назначили на должность советника премьера Малайзии Анвара Ибрагима как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Второй взрыв произошел утром в воскресенье на территории аэропорта провинции Наратхиват, куда должен прибыть самолет Чинавата.

Чинават прибыл в граничащий с Малайзией регион Таиланда для переговоров с местными духовными лидерами и встреч с руководящими работниками местной администрации. Это первый шаг по организации новой серии переговоров о мире между тайскими властями и повстанческими исламскими сепаратистскими движениями и организациями, которые действуют на так называемом «крайнем юге» страны, в который входят провинции Наративат, Ялла и Паттани.

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