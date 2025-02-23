Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка втайне оформила кредит на мужа и отдала все деньги мошенникам

В Курской области женщина оформила кредит на мужа в надежде заработать
close
Shutterstock

Жительница Курской области оставила семью без накоплений и взяла кредит на имя мужа, чтобы заработать на инвестициях. Об этом сообщает областное управление МВД.

25-летняя девушка играла в онлайн-игру и увидела рекламу о быстром заработке на криптовалюте. Вскоре с ней связался неизвестный, лжеброкер предложил ей установить на телефон специальное приложение и активировать личный счет, внеся на него деньги.

Девушку несколько раз переключали на разных собеседников, каждый из которых убеждал ее вкладывать деньги. Все переводы она делала на реквизиты разных посторонних людей. Когда личные средства закончились, потерпевшая втайне от мужа взяла его телефон, оформила на мужчину кредит и также перевела все полученные кредитные средства на указанные ей реквизиты.

Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей. Мошенники уверяли, что с такими вложениями она уже заработала несколько миллионов. Когда деньги не получилось вывести, девушка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток отдал мошенникам 5 млн рублей, отложенных родителями на квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами