Россиянка втайне оформила кредит на мужа и отдала все деньги мошенникам

Жительница Курской области оставила семью без накоплений и взяла кредит на имя мужа, чтобы заработать на инвестициях. Об этом сообщает областное управление МВД.

25-летняя девушка играла в онлайн-игру и увидела рекламу о быстром заработке на криптовалюте. Вскоре с ней связался неизвестный, лжеброкер предложил ей установить на телефон специальное приложение и активировать личный счет, внеся на него деньги.

Девушку несколько раз переключали на разных собеседников, каждый из которых убеждал ее вкладывать деньги. Все переводы она делала на реквизиты разных посторонних людей. Когда личные средства закончились, потерпевшая втайне от мужа взяла его телефон, оформила на мужчину кредит и также перевела все полученные кредитные средства на указанные ей реквизиты.

Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей. Мошенники уверяли, что с такими вложениями она уже заработала несколько миллионов. Когда деньги не получилось вывести, девушка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток отдал мошенникам 5 млн рублей, отложенных родителями на квартиру.