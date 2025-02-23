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ПФКИ дал старт онлайн-марафону патриотического контента в День защитника Отечества

ПФКИ напомнил россиянам о важности сохранения исторической памяти
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В День защитника Отечества Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) запустил онлайн-марафон патриотического контента, сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие призвано напомнить о важности сохранения исторической памяти, уважения к подвигам предков и воспитания патриотизма среди молодежи. Оно пройдет в социальных сетях фонда.

«В программу марафона войдут документальные фильмы о Великой Отечественной войне и специальной военной операции, современные военные драмы, а также документальные ленты, рассказывающие о подвигах защитников Отечества в разные исторические периоды. Зрители увидят подборку патриотических песен и клипов, а также записи концертов, посвященных Дню защитника Отечества», — говорится в сообщении.

Кроме того, ПФКИ представит уникальные материалы, созданные при грантовой поддержке, включая короткометражные фильмы и видеоролики, подготовленные молодыми артистами.

Так, во время марафона зрители увидят фильм Александры Франк «Где проходит граница» — первый фильм, созданный в зоне проведения специальной операции, киноработы, представленные на поддержанном ПФКИ фестивале «Линия фронта», патриотические клипы, снятые в креативно-образовательном центре фонда.

Также россияне смогут услышать музыкальные работы проекта «Главные детские песни», тематические композиции от вокальной группы «VIVA», групп «Еще» и «Зверобой», а также работы многих других творческих команд проектов, которые реализуются при поддержке фонда.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив создан для поддержки и реализации проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Фонд способствует развитию культурного потенциала страны, поддерживает талантливых авторов и культурные инициативы, направленные на сохранение исторического наследия и укрепление духовно-нравственных ценностей.

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