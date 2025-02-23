В Красноярске кондуктор напала на девочку в автобусе и порвала ей куртку

В Красноярске кондуктор набросила на ребенка в автобусе

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства конфликта между кондуктором и школьницей в автобусе, женщина набросилась на девочку и порвала ей куртку. Об этом сообщает Telegram-канал «112 Красноярск».

Инцидент произошел в автобусе на остановке «Мясокомбинат». По словам очевидцев, кондуктор обвинила школьницу в том, что она пытается оплатить проезд чужой картой.

«У ребенка была истерика, кондуктор отобрала у ребенка карту, прямо в драку полезла, порвала на ребенке пуховик, оторвала карман и прямо била, кидалась», — рассказала одна из пассажирок.

Агрессивного кондуктора оттащили от ребенка пассажиры. По факту произошедшего проверку проводит полиция, личность кондуктора устанавливается.

До этого сообщалось, что в Петербурге правоохранители проводят проверку после того, как кондуктор высадила ребенка из автобуса. Ребенок ехал в школу и не смог заплатить за проезд, так как ему не пополнили карту. В результате кондуктор выгнала ребенка из салона, и школьнице пришлось идти до учебного заведения на проспекте Кузнецова несколько остановок пешком по морозу.

Ранее в Петербурге кондуктор напала на женщину с ребенком-инвалидом.