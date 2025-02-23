Дочь-студентка избила и искусала мать в Петербурге

В Колпино устанавливаются обстоятельства семейной ссоры между матерью и дочерью, пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью с ушибами. Об этом сообщает 78.ru.

38-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение с ушибами лица и следами от укусов на руках. Выяснилось, что на петербурженку напала ее дочь-студентка. По словам пострадавшей, девушка почти забросила учебу в медицинском колледже, устроилась на работу и дома только ночует.

Из-за этого между матерью и дочерью стали происходить конфликты, один из которых закончился дракой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

Ранее в Челябинской области сын-токсикоман напал на мать.