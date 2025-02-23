В Уфе мужчина заманил ребенка в общежитие и изнасиловал

В Башкирии неизвестный надругался над школьницей в комнате общежития. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Неизвестный заманил 10-летнюю девочку в комнату общежития на улице Блюхера и надругался над ней. Незнакомец попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, который распространился в сети, предполагаемый преступник ведет ребенка в сторону жилого дома.

Подозреваемому на вид около 50 лет, подробности о состоянии пострадавшей девочки неизвестны. По данным портала Ufa.1, информацию о произошедшем проверяют сотрудники полиции, просматриваются записи с камер уличного видеонаблюдения.

До этого сообщалось, что в Петербурге мать избивала дочерей, жаловавшихся на домогательства отчима. Одна из девочек рассказала полиции, что мужчина изнасиловал ее старшую сестру. В результате возлюбленного их матери арестовали. После произошедшего дети остались жить с матерью, но спустя два месяца на допросе старшая девочка призналась в том, что родительница постоянно унижает их и избивает. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании. Свою вину она не признает.

Ранее россиянин изнасиловал малолетнюю родственницу и отправился в колонию.