Россиянин опубликовал в рабочем чате откровенное видео экс-партнерши и облил ее зеленкой

На Урале молодого человека задержали после попытки мести бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Пара проживала в квартире вместе с дочерью женщины, сама пострадавшая работает воспитателем. По информации источника, мужчина часто употреблял запрещенные вещества, такое поведение становилось причиной ссор. В результате возлюбленные расстались.

Молодой человек начал преследовать бывшую партнершу, обливал ее зеленкой и избивал. Помимо этого, так как у россиянина остался доступ к соцсетям женщины, он опубликовал несколько постов, где от лица самой возлюбленной унижает ее. Также он отправил интимное видео родственникам и в рабочие чаты.

Правоохранители обратили внимание на молодого человека. В его действиях усмотрели признаки незаконного изготовления и оборота порнографии. На данный момент специалисты проводят экспертизу.

Ранее ревнивый россиянин открыл стрельбу по мужчинам, которые поздравили его жену с 8 Марта.