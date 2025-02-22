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Потерпевшие при теракте в «Крокусе» получили допуск к материалам дела

ТАСС: почти 100 потерпевших при теракте в «Крокусе» получили допуск к томам дела
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Около сотни потерпевших по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» теперь могут ознакомиться с материалами расследования. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов.

«Постановлением СК РФ от 19 декабря 2024 года удовлетворено ходатайство о допуске к участию в уголовном деле в качестве представителей 93 потерпевших», — сообщил юрист.

По его словам, граждане начнут ознакомление с документами на следующей неделе. Отмечается, что в деле насчитывается свыше 200 томов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник».

В пособничестве четверым террористам обвиняют еще несколько человек.

Ранее мигрант получил три года колонии за комментарий о террористах из «Крокуса».

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