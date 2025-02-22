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На Сахалине трех рыбаков унесло на оторвавшейся льдине

На Сахалине трех рыбаков спасли с оторвавшейся льдины

В Долинском районе Сахалинской области рыбаков унесло от берега на льдине, помощь им оказали спасатели. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел 22 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что рыбаки терпят бедствие в районе 63 километра автодороги «Южно-СахалинскОха». На помощь любителям рыбалки пришли спасатели.

На лодке они добрались до льдины и эвакуировали мужчин на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ двое рыбаков, унесенных на льдине на середину реки, отказались от помощи спасателей. Инцидент произошел на реке Уда вблизи торгового центра «Пионер», очевидцы заметили, как от берега откололась льдина, на которой находились двое мужчин. Горожане обратились в экстренные службы, на место выехали спасатели. Однако рыбаки отказались от эвакуации на берег, сообщив, что им удалось добраться до острова на середине реки.

Ранее на Сахалине 300 человек унесло на льдине в море.

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