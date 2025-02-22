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Россиянке удалили глаз после неудачной коррекции зрения и предложили взамен 200 тысяч

Многодетная россиянка потеряла глаз из-за неудачной операции по коррекции зрения
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Shutterstock

Россиянке удалили глаз после неудачной операции по лазерной коррекции зрения в частной клинике в Оренбурге. Об этом она рассказала «Сапе».

В 2022 году Ирина Ларькова, многодетная мама и спортсменка из Оренбургской области, решила исправить зрение с помощью популярной операции, так как ей было некомфортно заниматься бегом в линзах и очках. Изучив отзывы, она обратилась в клинику «Смотри», где после диагностики выяснилось, что у пациентки тонкая сетчатка, которую перед операцией специально укрепили. Однако, вспоминает Ирина, во время коррекции она все равно почувствовала невыносимую боль в правом глазу. Врач Рустам Сыртланов убедил женщину, что это нормально, закончил процедуру и отправил домой, выписав капли.

Боль не проходила, но в клинике на жалобы Ирины не реагировали. Пока врача не было на рабочем месте, на глазу у женщины появилось белое пятно. После повторной операции глаз продолжил болеть и даже начал гноиться. Тогда в клинике «Смотри» порекомендовали пациентке обратиться в специализированную больницу. За следующие два года Ирина обошла множество докторов, включая специалистов из Москвы, после пересадки роговицы глаз лопнул, и женщине установили протез.

Ирина, потерявшая из-за проблем со здоровьем работу, потребовала у клиники «Смотри» около 350 тыс. рублей, потраченных на лечение, и 5 млн в качестве компенсации морального вреда. Доктор Сыртланов, не желающий «поднимать шумиху», предложил Ирине мировую и 200 тыс. рублей, но она все же обратилась в суд. Ни он сам, ни руководство клиники ситуацию прокомментировать не смогли.

Ранее мужчина, ставший импотентом из-за врачебной ошибки, отсудил €49 тыс.

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