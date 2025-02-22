Россиянин избил соседа из-за шумного ремонта

Житель Кировска жестоко избил соседа из-за замечания о шумном ремонте и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает УМВД Мурманской области.

В одну из больниц Кировска был доставлен жестоко избитый мужчина. Пострадавший объяснил полицейским, что на него напал сосед. Причиной конфликта стал шумный ремонт. Вскоре словесный конфликт перерос в драку.

Мужчина пришел к соседу и сделал ему замечание о шуме. В ответ хозяин квартиры набросился на 37-летнего потерпевшего и продолжал избиение до тех пор, пока из его квартиры не вышла девушка, которая потребовала прекратить драку.

Травмы пострадавшего медики оценили как тяжелые. В отношении его оппонента возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ЯНАО мужчина связал, избил и ограбил соседку по даче. Злоумышленник напал на нее и нанес ей несколько ударов ножом. Связав раненой руки скотчем, он проник в ее дом и похитил имущество на сумму более 100 тысяч рублей. Пока мужчина обыскивал дом в поисках ценностей, женщине удалось позвонить в службу скорой помощи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

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