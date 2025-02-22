Биржа Bybit возместит 100% украденной у нее криптовалюты

Средства пользователей криптовалютной биржи Bybit находятся в безопасности после атаки хакеров. Об этом заявил генеральный директор компании Бен Чжоу, передает издание Crypto News.

По его словам, Bybit сможет возместить убытки в размере $1,46 млрд с кошелька Ethereum, поскольку стоимость всех активов биржи превышает $20 млрд. Издание передает, что представители компании ведут переговоры с партнерами для восстановления похищенных средств.

Накануне хакеры украли почти $1,5 млрд с криптовалютной биржи Bybit. По словам генерального директора биржи Бена Чжоу, хакер взял под контроль один из офлайн-кошельков Ethereum Bybit. Взлом стал крупнейшей в мире кражей криптовалюты, превзойдя сумму в $611 млн, украденную у платформы Poly Network в 2021 году.

До этого специалисты «Лаборатории Касперского» выявили целенаправленную атаку на российские организации под названием Mythic Likho, в которой применяются модифицированная версия бэкдора Merlin и обновленный вариант вредоносной программы Loki. Для распространения вредоносного ПО используются фишинговые письма, причем тексты сообщений варьируются.

Ранее россиянам рассказали, что делать в случае взлома электронной почты хакерами.