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Школьный психолог из Красноярска заложила квартиру и отдала 4,5 млн рублей мошенникам

В Красноярске психолог лишилась 4,5 млн рублей из-за мошенников
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Красноярска пыталась заработать на инвестициях, взяла кредит под залог квартиры и осталась без денег. Об этом сообщает краевая прокуратура.

54-летняя психолог красноярской гимназии пыталась заработать на инвестициях и за три месяца отдала мошенникам все накопления, взяла несколько кредитов и заложила квартиру. Сначала лжеброкер выманил у пострадавшей 106 тысяч рублей, когда доход на криптокошельке стал расти, потребовались большие суммы.

В канун Нового года женщина частями внесла из личных сбережений на «вклад» новые взносы, составившие 900 тыс. руб. Затем аферисты уговорили ее снять обременение банка с квартиры, оформить кредит под залог недвижимости и еще один заем на полмиллиона рублей. Когда мошенники попросили взнос за вывод средств и стали по очереди пропадать из чатов, женщина поняла, что ее обманули, общий ущерб составил 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее кемеровчанка поверила баннеру о помощи пенсионерам и потеряла более 9,3 млн рублей.

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