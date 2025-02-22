Воспитатель детского дома украла почти 6 млн рублей у сирот в Томске

В Томске воспитателя детдома и ее дочь осудили за хищение денег у сирот

В Томске вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств у воспитанников детского дома. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в течение года воспитатель детского дома и ее дочь обманули троих сирот, взятых ими под опеку. Обвиняемые под различными предлогами принудили передать им имеющиеся на их банковских счетах денежные средства в сумме 5,7 млн рублей. Так, юноше с инвалидностью они пообещали купить недвижимость и переоформить на него, второй пострадавший отдал деньги, поверив, что поедет отдыхать, третьей воспитаннице мать и дочь пообещали положить ее деньги под проценты в банк.

Украденное злоумышленницы потратили по своему усмотрению — купили квартиру, съездили в отпуск и закрыли долги. Когда об исчезновении у сирот денег стало известно, в отношении женщин было возбуждено уголовное дело. Приговором суда 57-летней обвиняемой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, ее дочь отправится в колонию на пять лет.

Ранее во Владивостоке раскрыли схему кражи денег у детдомовцев с помощью соцсетей.