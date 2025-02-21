Росгвардейцы вернули матери потерявшегося в Петербурге маленького мальчика

В Петербурге росгвардейцы вернули потерявшегося девятилетнего мальчика матери. Об этом сообщает «Вечерний Петербург».

Инцидент произошел в Невском районе. Росгвардейцы во время патрулирования заметили одинокого плачущего мальчика на автобусной остановке, расположенной на улице Подвойского. Ребенок рассказал стражам порядка, что потерялся — он гулял на улице Джона Рида и решил поехать домой на автобусе, но пропустил нужную остановку. Поняв это, он испугался и покинул транспорт. Так он и оказался в незнакомом месте.

В ходе беседы выяснилось, что у ребенка при себе есть телефон и номер матери. Патрульные связались с петербурженкой и выяснили, где она находится. После этого мальчик благополучно вернулся домой.

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