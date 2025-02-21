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Петербуржец терроризировал пожилую соседку по коммуналке и надругался над ней

Neva.Today: в Петербурге мужчина надругался над пожилой соседкой по коммуналке
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Depositphotos

В Петербурге мужчина терроризировал 66-летнюю соседку по коммуналке и надругался над ней. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 28 января в коммуналке, расположенной в Красногвардейском районе, где мужчина уже на протяжении почти двух лет терроризирует пожилую соседку. Он кидается в женщину обувью, бьет руками по голове и запирает ее в туалете, подпирая дверь палкой.

В день, когда все случилось, злоумышленник опять запер пенсионерку. Когда та смогла открыть дверь, то увидела соседа со спущенными штанами. Агрессор, применяя физическую силу, надругался над женщиной. Насилие закончилось, когда ее вырвало.

После случившегося пенсионерка почти месяц не обращалась в полицию из-за плохого самочувствия. Сообщение от нее поступило стражам порядка 20 февраля.

Ранее сотрудник российского парк-отеля несколько раз изнасиловал свою коллегу.

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