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Сотрудник российского парк-отеля несколько раз изнасиловал свою коллегу

В Оренбуржье сотрудника парк-отеля будут судить за изнасилование коллеги
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Depositphotos

В Оренбуржье 46-летнего мужчину будут судить по делу об изнасиловании коллеги. Об этом сообщает Урал56.ru.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Предварительно, судимый и освободившийся из колонии-поселения банщик парк-отеля по поручению руководства вместе с коллегой поехал за покупками, чтобы помочь ей переносить тяжести. Однако на обратном пути мужчина убедил спутницу завезти продукты его матери.

Поездка оказалась долгой, а дорога была плохая — женщина занервничала и отказалась продолжать путь. В ответ мужчина стал злиться, ударил ее по лицу и, угрожая электрошокером и отверткой, изнасиловал несколько раз.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент материалы поступили в областной суд. За каждый эпизод насилия ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Тюменской области пассажир надругался над 15-летними соседками по купе в поезде.

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