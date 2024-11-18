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В Канаде хирурги по ошибке ампутировали мужчине не ту ногу

LADBible: канадские врачи ампутировали пациенту не ту ногу

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aptnNEWS

В Канаде хирурги по ошибке ампутировали мужчине не ту ногу, пишет LADBible.

Джейсон Кеннеди стал жертвой медицинской ошибки: хирурги в больнице Грейс ампутировали ему левую ногу вместо больной правой. Операция была необходима из-за тяжелой костной инфекции, обнаруженной после обращения мужчины в больницу.

«Я просто подумал, не плохой ли это сон. Боль все еще в моей правой ноге, и она там прямо сейчас», — рассказал Джейсон.

Региональное управление здравоохранения Виннипега начало расследование инцидента. Представитель учреждения сообщил, что они могут предоставить лишь ограниченную информацию в данной «сложной клинической ситуации», но подтвердил, что члены медицинской команды встретились с Кеннеди и принесли свои извинения.

Канадец, который смирился с потерей левой ноги, решил поделиться своей историей, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности пациентов.

«Ему необходимо возместить то, что с ним произошло», — добавила мать Кеннеди.

Ранее в Англии хирург вместо скальпеля использовал перочинный ножик, которым резал свой обед.

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