Максим Пухов утвержден на пост главы Энергодарского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий.

Решение было принято единогласно путем открытого голосования.

Как отметил Тицкий, одна из ключевых задач – наладить мирную жизнь в городе.

«От того, насколько качественно выстроена жизнь горожан, напрямую зависит качество работы станции. Важно, чтобы все сферы – образование, культура, ЖКХ – работали в полную силу и закрывали все потребности населения», — написал Тицкий.

Также Антон Тицкий выразил уверенность, что Максим Пухов сможет применить свой опыт на благо людей.