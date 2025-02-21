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На плакаты выставки в ОАЭ вернули изображение храма с крестами

Храму Василия Блаженного с плакатов выставки в ОАЭ вернули кресты
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Телеграм-канал Эдвард Чесноков

Нормальное изображение храма Василия Блаженного с крестами вновь появилось на плакатах, используемых Российским экспортным центром (РЭЦ) для рекламы выставки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Эдвард Чесноков.

«Увидев в соцсетях критику храма без крестов на их промо-материалах, оперативно исправили(сь) и добавили наш традиционный символ», — написал корреспондент.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что в РЭЦ его уверили в том, что произошедшее с плакатами было недоразумением, и в будущем в центре будут более внимательными.

Политики исчезновение с плаката крестов Покровского собора назвали «безобразной историей». Депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что подобные действия — худшее проявление западной либеральной «повесточки».

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