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Девушку приговорили к общественным работам из-за тату с распятием

Суд в Петербурге приговорил девушку к 60 часам работ из-за тату с распятием

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Shutterstock

Мировой суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Кричкер к 60 часам общественных работ из-за тату с распятием. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Поводом для приговора стала публикация с фотографией тату на голени в Telegram-канале женщины.

«На голени была нанесена тату: крест с распятым Христом, нательный крестик, ветка растения с шипами, преобразованные таким образом, что сакральные изображения приобрели непристойный вид», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что женщина признала вину в зале мирового суда и получила приговор по статье об оскорблении чувств верующих.

До этого в Санкт-Петербурге владелицу бара с крестами наказали за оскорбление чувств верующих. Опознавательным знаком заведения был большой неоновый крест розового цвета, а в барном меню были изображения Божией Матери, Святого Грааля, распятого Иисуса Христа и символы Евхаристии. В таком виде питейная работала с конца мая 2023 года по начало февраля 2024 года.

Ранее в Петербурге девушка попала в реанимацию после татуировки на дому.

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