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Гадалка уговорила пенсионерок отдать ей деньги и украшения в обмен на снятие порчи

В Подмосковье женщина предложила пенсионеркам снять порчу и обокрала их
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Прокуратура Московской области

В Московской области местную жительницу признали виновной в преступлении по статье «Мошенничество» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, злоумышленница убедила двух пенсионерок, что на них наложена порча. И под предлогом избавления от нее уговорила пожилых женщин передать ей деньги и украшения.

До этого обвиняемая уже была осуждена за мошенничество.

«С учетом позиции представителя прокуратуры города Жуковского по совокупности преступлений и приговоров суд приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Также суд обязал преступницу выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 1,9 млн рублей.

Ранее в Липецкой области пенсионерка лишилась 480 тыс. рублей, напоив водой незнакомку.

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