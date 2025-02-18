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Госдума предложила защитить педагогов от физического и психологического воздействия

Володин: нужно разработать механизмы защиты педагогов от воздействия в интернете
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Госдума предложила правительству разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе депутаты обсудили правительственную стратегию развития образования. По итогам ее рассмотрения они подготовили ряд предложений.

Среди них: необходимость разработки мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников; создание условий за счет соразмерной документационной и учебной нагрузки; решения в области оплаты труда.

Депутаты также считают, что нужно закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определив дистанционные форматы обучения только в качестве вспомогательных, и сформировать новую систему подготовки кадров исходя из реального запроса рынка.

Кроме того, Госдума предложила правительству увеличить доли стажировок и проектной деятельности.

В выходные сообщалось, что Минпросвещения вместе с депутатами Госдумы работает над инициативами, которые помогут пресечь травлю в школах.

Ранее учителя попросили оплачивать переработки по повышенному тарифу.

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