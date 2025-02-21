Россиянам перечислили худшие пароли для личных кабинетов

Россиянам рассказали про самые ненадежные пароли от личных кабинетов, которые с легкостью взламывают мошенники. В первую очередь они не должны быть слишком простыми и состоять из предсказуемых комбинаций, заявил руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, пишут «Известия».

«Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо «1» и т.д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», – отметил Чугунов.

В частности, эксперт не рекомендует использовать пароли с последовательностью идущих подряд цифр, личным номером телефона пользователя, датой его рождения, простыми словами (password или qwerty), именем ребенка или кличкой домашнего питомца. Не следует хранить фото паролей на устройствах. Кроме того, скомпрометировать данные пользователей могут всплывающие онлайн-подсказки, например, девичья фамилия жены или название улицы, где жили в детстве.

До этого россиянам назвали ключевой способ защиты от мошенников. По словам специалистов МВД России, лучше всего придерживаться принципа «нулевого доверия» и не доверять никакой информации без проверки. Необходимо проявлять осторожность при общении с предполагаемыми сотрудниками банков и других учреждений, не спешить выполнять их инструкции и перезванивать для проверки в банк. Также следует с осторожностью относиться к просьбам знакомых срочно перечислить деньги.

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