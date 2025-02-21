Россиянки признались в симпатии к мужчинам в форме

Мужчины в форме нравятся 47% российских женщин. Это показало исследование Lindaily, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

24% респонденток утверждают, что к мужчинам в форме относятся нейтрально. В то же время 23% опрошенных отметили, что им нравятся как мужчины, так и женщины в форме, а лишь 6% вообще не нравится форменная одежда.

Исследование показало, что женщины отдают предпочтение военной форме — 58% выбрали именно ее. Халат или костюм врача заняли второе место с 17%, а полицейская форма привлечет внимание 13% опрошенных. Одежду пожарных как наиболее привлекательную выбирают 7% женщин, а 5% — предпочитают форму официантов.

По результатам опроса, почти половина женщин — 49% — приписывают мужчинам в форме такие качества, как ответственность и способность вызывать чувство защищенности. 33% респонденток в большей степени ожидают от мужчин в форме дисциплинированности и организованности. Только 11% опрошенных считают, что форма может вызывать ассоциации с жестокостью и грубостью. Наконец, 7% женщин связывают форменную одежду с такими качествами, как стремление к успеху и карьерному росту.

«Мы также решили узнать, какой эффект оказывает форма на восприятие мужчин женщинами. Например, 33% россиянок считают, что специальная одежда создает образ профессионала. Это подтверждает, что форма может ассоциироваться с высоким уровнем квалификации и серьезностью. Усиление авторитета — еще один важный аспект. 24% опрошенных отметили, что форма усиливает впечатление о человеке как о лидере или авторитете. Согласно данным, 23% женщин считают, что форменная одежда вызывает больше симпатии к мужчине. Однако стоит отметить, что форма может также заставлять относиться к человеку с осторожностью — такое мнение выразили 20% опрошенных», — отметил Николай Стотыка, генеральный директор Lindaily.

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