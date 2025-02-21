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В России возросло число кибератак на региональные СМИ

Кибератаки на российские региональные СМИ увеличились в 2,2 раза
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Аналитики EdgeЦентр зафиксировали тренд на увеличение кибератак на сайты российских региональных СМИ. Об этом говорится в исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно результатам опроса, сайты городских и областных СМИ являются основным источником новостей для россиян наряду с общероссийскими медиа, федеральными телеканалами и Telegram-новостями — каждый третий в России узнает новости здесь.

На втором месте по популярности у россиян — местные Telegram-каналы, ВК-группы и блогеры: новости из этих источников предпочитают узнавать 20% россиян.

На третьем месте — сарафанное радио: от своих знакомых, друзей и коллег новости узнает каждый шестой житель России.

На четвертом месте находятся официальные ресурсы органов власти и местного самоуправления, локальные телеканалы и радио — в среднем 8% россиян получают новости таким образом.

На последнем месте находятся соседские чаты — 4% россиян узнают новости от соседей через интернет.

Большинство россиян (63%) обычно просматривают новости один или несколько раз за день, еще четверть (26%) делает это раз в несколько дней, а каждый десятый предпочитает узнавать новости не чаще одного раза в неделю.

Чаще всего россияне обращают внимание на общероссийские темы в новостях (37,6%), на втором месте у россиян — новости из жизни региона, города или поселка (31,4%), на третьем — мировые события (31%).

При этом большинство россиян одинаково доверяют информации из федеральных и региональных ресурсов. 28,2% признались, что больше доверяют общероссийским СМИ, 14,3% — полагаются на новости федеральных телеканалов. При этом 23% россиян верят новостям и информации из местных Telegram-каналов и социальных сетей, еще 17% доверяют новостям городских и региональных СМИ, 13% — новостям на местном телевидении или радио. В то же время каждый третий (32%) считает, что на больших общероссийских сайтах и Telegram-каналах шансов столкнуться с ложной, непроверенной и фейковой информацией больше, чем на местных ресурсах.

Почти треть опрошенных (28,9%) заметили, что в последнее время участились случаи кибератак на СМИ и другие медиа ресурсы, из которых они привыкли получать новости. 35% россиян уверены, что сайты региональных СМИ и другие медиа ресурсы в регионах защищены хуже, чем федеральные медиа. Каждый пятый (21,2%) уже обратил внимание, что локальные сайты и медиаресурсы стали чаще подвергаться кибератакам в последнее время.

Собственные данные EdgeЦентр подтверждают, что за последние полгода количество кибератак на сайты региональных СМИ увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля инцидентов на веб-ресурсах, включая региональные, составляет примерно 30–40 % от общего числа атак на интернет-объекты. Автоматизированное сканирование обнаруживает уязвимости на 90–97% сайтов, а региональные площадки зачастую оснащены устаревшими системами защиты, поэтому особенно уязвимы.

«Вслед за федеральными медиаресурсами злоумышленники пошли в регионы. В первую очередь пострадали сайты региональных органов власти и местных СМИ. Чтобы защититься от киберпреступников, владельцы медиаресурсов в регионах переходят на отечественные серверы, проводят регулярную диагностику уязвимости ресурсов и обучают сотрудников правилам информационной безопасности, чтобы не допустить утечку данных через механизмы социальной инженерии. В условиях возросшей активности киберпреступников такая ИТ-стратегия — вынужденная и необходимая мера для всех общественно значимых ресурсов», — прокомментировал директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Максим Большаков.

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