Частный рехаб в Ленобласти незаконно удерживал людей и навязывал услуги их родственникам

В Ленинградской области руководство частного рехаба заподозрили в незаконном удержании зависимых людей и навязывании услуг. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, сеть частных рехабов навязывала услуги по якобы медицинской реабилитации людям, страдающим от зависимостей. Людей помещали в частные дома для коллективного проживания, где царила антисанитария, и незаконно их там удерживали. Родственникам зависимых навязывали якобы необходимость длительного содержания и брали за свои услуги деньги.

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из рехабов и его помощника. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц. Решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении фигурантов под стражу. Расследование продолжается.

Ранее фигурантам дела об удержании людей в пермском рехабе запросили сроки в колонии строгого режима.