В ЭИСИ заявили о провале всех целей Запада против России

В противостоянии с коллективным Западом Россия борется за право развиваться как суверенное государство и вынуждена защищать суверенитет. Об этом на круглом столе ЭИСИ «Три года СВО: как изменилась Россия» рассказал политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его мнению, специальная военная операция открыла новый этап в истории России и всего мира, стала кульминацией в этом противостоянии.

«Россия успешно защищает свой суверенитет, выдерживая удары гибридной войны благодаря уверенной политике президента и мерам правительства. Консолидация общества и понимание общих целей позволяют стране двигаться вперед и укреплять свой суверенитет», — сказал он.

В свою очередь, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул, что за время конфликта сохраняется высокий уровень поддержки СВО населением России. Он также привел данные телефонного опроса «ВЦИОМ-СПУТНИК», в котором поучаствовали 1600 россиян старше 18 лет. Федоров уточнил, 67% россиян в конце 2024 года заявляли о том, что они помогают военным и жителям новых регионов.

«Российское государство, насколько это возможно, избегает логики тотальной войны. Удалось избежать полной мобилизации и введения военного положения в стране, экономику не перевели на военные рельсы, жизнь страны совсем не похожа на военный лагерь», — отметил он.

Глава ВЦИОМ уточнил, что российская политическая система не только сохранила устойчивость, но и укрепилась. По его словам, об это свидетельствует синхронный рост рейтингов всех государственных институтов.

«Сплочение вокруг флага, о котором говорили в начале СВО как о кратковременном, переросло в устойчивое явление. 76% россиян высказывают одобрение деятельности Президента. 58% считают, что СВО сплотила Россию», — добавил Федоров.

Он подчеркнул, что за это время процент людей, считающих справедливым устройство российского общества вырос до 47%. Также он добавил, что 92% россиян считают себя патриотами, а гордость за страну испытывают 80% респондентов.

При этом главной победой России в противостоянии с Западом Федоров назвал обретение себя, а также укрепление российской идентичности и закрепление статуса страны как одного из ключевых международных игроков.