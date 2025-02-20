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Пассажиры в Индии пожаловались на безбилетников, захвативших поезда

Times of India: безбилетники в Индии захватили поезда, превратив поездки людей в кошмар
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Пассажиры поездов в Индии пожаловались на безбилетников, занявших все вагоны и превративших поездку в «настоящий кошмар», пишет Times of India.

Массовое паломничество на фестиваль Маха Кумбха Мела в Праяградже, штат Уттар-Прадеш, привело к хаосу на железных дорогах, превратив поездки для многих пассажиров в «настоящий кошмар». Люди, забронировавшие билеты в купе премиум-класса за несколько месяцев вперед, столкнулись с переполненными вагонами, задержками поездов и отсутствием доступа к еде и туалетам.

58-летний Анируддха Дей из Бехалы, который путешествовал с семьей из Чандигарха в Ховру, рассказал, что их 43-часовое путешествие стало настоящим испытанием.

«Я забронировал билеты за четыре месяца. Если бы я знал, что нас ждет, я бы никогда не сел на этот поезд», — сказал он.

После того как поезд покинул Праяградж, сотни пассажиров без билетов силой заняли места в вагонах, сделав передвижение по поезду практически невозможным.

«Мне пришлось буквально повиснуть наверху, чтобы добраться до туалета», — добавил Дей.

Ришита Патхак из Дум-Дума и ее семья также столкнулись с ужасными условиями на обратном пути из Химачала. Их поезд опоздал на 14 часов, а купе было захвачено толпой.

«Это был кошмар. У нас не было доступа к туалетам и еде более 20 часов», — поделилась Патхак.

Проводник объяснил женщине, что двери вагонов пришлось открыть, иначе бы его и коллег избили.

Кришану Банерджи, который ехал из Ховраха в Праяградж, столкнулся с аналогичной ситуацией. Более 300 человек без билетов проникли в его купе. К тому же система кондиционирования воздуха почти не работала.

Представитель Восточных железных дорог объяснил задержки поездов туманом, а также огромным наплывом паломников на Маха Кумбха Мелу, где уже более 550 миллионов человек совершили священное омовение. Фестиваль завершится 26 февраля.

Ранее на Шри-Ланке поезд протаранил стадо слонов и сошел с рельсов.

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