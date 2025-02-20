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На Шри-Ланке поезд протаранил стадо слонов и сошел с рельсов

Adaderana: поезд на Шри-Ланке столкнулся со стадом слонов и сошел с рельсов
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Ada Derana

На Шри-Ланке поезд протаранил стадо слонов и сошел с рельсов, пишет портал Adaderana.

Инцидент произошел вечером 19 февраля в районе Гал Ойя, когда поезд «Минагая», следовавший из Баттикалоа в Коломбо, столкнулся со слонами, пересекавшими железнодорожные пути. В результате стадо потеряло шестерых взрослых особей.

Кроме того, из-за случившегося было изменено расписание движения железнодорожного транспорта. Поезда теперь курсируют только до Хабараны, а рейс «Пулатиси» из Баттикалоа в Коломбо был отменен. Железнодорожный департамент организовал замену поезда для пассажиров «Минагая».

Этот случай стал очередным напоминанием о проблеме столкновений поездов с дикими животными в Шри-Ланке, особенно в районах, где железнодорожные пути проходят через заповедные зоны. Местные власти и экологи призывают к усилению мер безопасности для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Расследование инцидента продолжается, а специалисты изучают возможность установки дополнительных предупреждающих систем и ограждений вдоль железнодорожных путей, чтобы защитить диких животных и обеспечить безопасность пассажиров.

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