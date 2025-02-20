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В Ленобласти рабочий едва не утонул, провалившись в колодец

В Ленобласти спасли рабочего, провалившегося в открытый люк
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Telegram-канал Скорая помощь Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области рабочий получил переохлаждение, провалившись в открытый люк. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел в поселке Янино, мужчина упал в канализационный люк и звал на помощь. Туда постоянно поступала вода, и он не мог найти опору, чтобы удержаться и не захлебнуться. Бригада скорой помощи прибыла на место одновременно со спасателями, пострадавшего оперативно подняли на поверхность.

«У него было спутанное сознание и общее переохлаждение, но больше никаких травм», — рассказала фельдшер скорой Александра Сабецкая.

Рабочий был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах возле пожарной части по улице Павлова шестилетняя девочка наступила на канализационный люк и провалилась на глубину около полутора метров. На помощь ребенку бросился отец. Ему удалось вытащить ребенка из колодца, девочка не пострадала. Семья обратилась с заявлением в прокуратуру.

Ранее в Одинцово школьник провалился в открытый колодец и получил обморожение.

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