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Слоны испугались салюта на фестивале и начали топтать гостей праздника

Independent: в Индии слоны напали на гостей праздника, испугавшись звуков салюта
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NDTV

В Индии слоны испугались салюта на фестивале и начали топтать гостей праздника, пишет Independent.

По сообщениям местной полиции, один из слонов, испугавшись громких звуков, начал вести себя агрессивно и напал на другого. В результате оба животных вышли из-под контроля, разрушив часть офисного здания храма, кроме того, они начали топтать людей.

Медикам не удалось спасти троих пострадавших, но чиновники отметили, что число жертв могло быть значительно больше, так как на последний день фестиваля прибывало множество верующих. Помимо разрушений, вызванных слонами, паника среди людей привела к давке, в результате которой около 20 человек получили легкие травмы.

СМИ сообщают, что это уже не первый случай, когда слоны становятся причиной инцидентов во время религиозных праздников в Керале. Более месяца назад в Малаппураме слон ранил 17 человек, спровоцировав давку и оставив одного мужчину в тяжелом состоянии.

Ранее в Индии разъяренный слон напал на туриста и пронзил его бивнем.

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